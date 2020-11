Morte Maradona | indagato Luque per omicidio

(Di lunedì 30 novembre 2020) Gli ultimi giorni divanno via in 4 scatole, risultato di 2 ore di perquisizione domiciliare nella casa di Leopoldonella periferia di Adrogué. Secondo l'inchiesta della procura di San ...

NicolaPorro : A ????????’?????? ???? ??????`, il grillino #Morra insiste nelle offese alla presidente calabrese defunta, infilandoci dentro p… - Corriere : Il medico personale di Maradona indagato per omicidio colposo - Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - publish70628725 : Morte Maradona, il medico si difende: “Si indaghi su chi era Diego” - sportli26181512 : Luque indagato per omicidio colposo. Tutti i dubbi dell'inchiesta, e quel messaggio criptico...: Luque indagato per… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona

Il giornalista Angelo Mangiante mette in evidenza il pessimo rapporto tra le tifoserie messo da parte in onore di Maradona almeno per un giorno Il calcio dovrebbe unire e non dividere. La morte di ...Il gol contro l'Osasuna è solo una formalità, ma per Leo Messi qualcosa in più. L'argentino segna il poker del suo Barcellona e corre a indossare un'altra ...