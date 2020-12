Maradona | calciatrice non rispetta minuto di silenzio | “Era uno stupratore”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 30 novembre 2020) "Non ero disposta a osservare ildiper la morte di un molestatore, casomai lo avrei fatto se me lo avessero chiesto nei riguardi delle sue vittime". Queste le parole di Paula Dapena,della Viajes Interrìas, squadra femminile che milita nella III Divisione spagnola, che non hato ildiper Diego Armando. Dura la presa di posizione dellache, durante ildi raccoglimento, si è seduta sul terreno di gioco della Cidade deportiva de Abegondo (La Coruna) con le spalle rivolte alla tribuna. Un gesto di protesta che la giocatrice ha voluto spiegare, dopo le polemiche scatenate."Le mie compagne mi guardavano e ridevano, perché sapevano che non avrei partecipato al ...