Il ministro Di Maio stronca la patrimoniale: “Non serve, bisogna ridurre le tasse” (Di lunedì 30 novembre 2020) La patrimoniale resta al paolo. La segreteria del Pd dice che la «proposta di alcuni parlamentari non impegna il gruppo», ed ora anche i 5Stelle la affondano. «Abbi ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 30 novembre 2020) Laresta al paolo. La segreteria del Pd dice che la «proposta di alcuni parlamentari non impegna il gruppo», ed ora anche i 5Stelle la affondano. «Abbi ... sul sito.

LaStampa : Il ministro Di Maio stronca la patrimoniale: “Non serve, bisogna ridurre le tasse” - sentonyiwobi : Di Maio si ricordi che è il Ministro degli #Esteri dell'Italia e lavori per collocare nel posto dove merita il nost… - Esterin62237737 : RT @LaVeritaWeb: Caro Luigi Di Maio, scusi se torno a scriverle una cartolina per la seconda volta in così poco tempo, ma non riesco a trat… - serenel14278447 : Il ministro Di Maio stronca la patrimoniale: “Non serve, bisogna ridurre le tasse” Serve, serve e non fa male a chi… - ultimenotizie : L’ipotesi di introdurre una #patrimoniale rappresenta un film “già visto” e chi dovesse pensare di risolvere la cri… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Maio HTTP/1.1 Server Too Busy