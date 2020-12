Governo: Morelli (Lega), ‘Conte e Lamorgese in Parlamento su uso scorta’ (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Conte e il ministro Lamorgese riferiscano in Parlamento sul vergognoso utilizzo della scorta del premier. Se i soldi degli italiani sono utilizzati per far scappare la compagna Olivia Paladino dalle domande di un giornalista, ci troveremmo di fronte ad un fatto gravissimo che non può passare sotto silenzio”. Lo afferma il deputato Alessandro Morelli, responsabile Editoria della Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Conte e il ministroriferiscano insul vergognoso utilizzo della scorta del premier. Se i soldi degli italiani sono utilizzati per far scappare la compagna Olivia Paladino dalle domande di un giornalista, ci troveremmo di fronte ad un fatto gravissimo che non può passare sotto silenzio”. Lo afferma il deputato Alessandro, responsabile Editoria della. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

