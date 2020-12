Folla e assembramenti per lo shopping: così Milano e Torino dimenticano subito la zona rossa (Di lunedì 30 novembre 2020) Code davanti ai negozi e migliaia di persone nelle vie del centro nel primo giorno di zona arancione Leggi su today (Di lunedì 30 novembre 2020) Code davanti ai negozi e migliaia di persone nelle vie del centro nel primo giorno diarancione

lvoir : RT @RobertoMerlino1: Governatore CIRIO : inaccettabili assembramenti per shopping a Torino. Ma accettabilissimi sugli impianti sciistici ?… - francescolett11 : RT @LaraSanna2: Sono schifata da questo giornalismo gretto, denunciano la folla in centro a Torino dopo un mese di cattività ma gli assembr… - ilriformista : Shopping di #Natale, polemiche per caos e assembramenti a #Torino e #Milano: “Folla inaccettabile” - LaraSanna2 : Sono schifata da questo giornalismo gretto, denunciano la folla in centro a Torino dopo un mese di cattività ma gli… - ravanin58 : RT @Stupormundi66: Sono costernata. Aprire i negozi, dal mio punto di vista, significava GIÀ creare assembramenti/folla. Non capisco come u… -

Ultime Notizie dalla rete : Folla assembramenti HTTP/1.1 Server Too Busy