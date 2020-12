Fassina | Raggi deve garantire diritti degli Aec

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – “Continuano le traversieAssistenti educativi comunali (AEC), sottoposti a un regime lavorativo fatto di precarieta’ e soprusi. Da ultimo l’amara sorpresa di non vedere retribuite le malattie e i permessi, proprio ora, in tempi di emergenza sanitaria.” “La cooperativa 81, di fatto loro datore di lavoro, ma in convenzione con il Campidoglio, viola cosi’ le regole previste dal contratto nazionale. Gli Aec sono personale qualificato essenziale per il diritto allo studio dei bambini in difficolta’ e un punto di riferimento per le loro famiglie.” “E’ inaccettabile che ‘un’azienda’ in convenzione con un’amministrazione pubblica violi impunita idei lavoratori. In questi anni di consiliatura abbiamo combattuto per far approvare la delibera di iniziativa popolare per l’internalizzazione di queste figure, ma la maggioranza M5S l’ha ...