Dayane Mello abbandona il GF Vip: “Non più voglio stare lontana da mia figlia” (Di lunedì 30 novembre 2020) Dayane Mello abbandona il GF Vip e la causa sembra essere proprio la grandissima mancanza di sua figlia dopo ormai più di due mesi all’interno della casa. La modella infatti, nonostante il suo carattere esplosivo e solare, ha preso una decisione inaspettata e che ha sorpreso in particolar modo i concorrenti che ormai da diversi mesi abitano in casa con lei. Nessuno infatti, si sarebbe mai aspettato che Dayane Mello decidesse di abbandonare la casa più spiata d’Italia vista la sua grandissima determinazione nel continuare il reality. Nei giorni scorsi però, la forte mancanza di sua figlia, ha creato uno stato di sofferenza nella modella che ha così deciso di abbandonare il GF Vip. Quali sono state le sue affermazioni? Dayane Mello ... Leggi su giornal (Di lunedì 30 novembre 2020)il GF Vip e la causa sembra essere proprio la grandissima mancanza di sua figlia dopo ormai più di due mesi all’interno della casa. La modella infatti, nonostante il suo carattere esplosivo e solare, ha preso una decisione inaspettata e che ha sorpreso in particolar modo i concorrenti che ormai da diversi mesi abitano in casa con lei. Nessuno infatti, si sarebbe mai aspettato chedecidesse dire la casa più spiata d’Italia vista la sua grandissima determinazione nel continuare il reality. Nei giorni scorsi però, la forte mancanza di sua figlia, ha creato uno stato di sofferenza nella modella che ha così deciso dire il GF Vip. Quali sono state le sue affermazioni?...

trash_italiano : #GFVIP, Adua Del Vesco e Dayane Mello sparlano di Tommaso e Francesco: 'quando li vedo insieme mi viene il vomito'… - CheDonnait : Dayan pronta ad abbandonare il #GFVIP. Gli autori corrono ai ripari. - scipioni_xl8 : RT @stefyorlandogf: In un mondo di Dayane Mello e Rosalinda Cannavó, SIATE DELLE CAZZO DI QUEEN COME STEFANIA ORLANDO #gfvip - sansa_lm : RT @_heysestra: Anche io voglio una Dayane Mello che mi canta “felicità un COPPO di vino con un un panino” per tirarmi su di morale tutte l… - Elenia_98 : @daiena_mello Se ci fai caso sul profilo di rosalinda nelle storie ci sono foto con tutti tranne con dayane. E a qu… -