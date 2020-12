Covid rallenta | 16mila contagi | risalgono decessi e ricoveri

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 30 novembre 2020) Martina Piumatti Netta frenata dei nuovi casi. Tornano sopra 600 i morti. In risalita indice di positività (12,5%) eordinari. Lombardia sotto i 2milaSono 16.377 i nuovidi lunedì 30 novembre, a fronte di 130.524 tamponi processati nelle ultime 24. Ieri i casi erano stati 20.648 su 176.934 test effettuati.a 672 i morti (ieri: 541). In salita anche il rapporto tra positivi e tamponi. Dall'11,6% di ieri passa a 12,5%. Le terapie intensive calano di 9 unità (in totale sono 3.744). Mentre iin regime ordinario aumentano di 308 unità (in totale sono 33.187). In Emilia Romagna e Veneto oltre 2mila casi, in Lombardia 1.929. VALLE D'AOSTA Sono 47 i nuovi positivi in Valle d'Aosta per un totale di 6.510 da inizio pandemia, secondo i dati del ...