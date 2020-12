Cavani rischia la squalifica per un post su Instagram (Di lunedì 30 novembre 2020) Edinson Cavani potrebbe essere indagato dalla FA per aver utilizzato un termine che la Federcalcio inglese ha già ritenuto razzista in casi passati. Dopo la vittoria contro il Southampton per 3-2, in cui è stato grande protagonista con una doppietta, il giocatore ha condiviso una storia su Instagram in cui ha scritto la parola “Negrito” riferita a un tifoso. Il post è stato cancellato, ma Cavani potrebbe subire una squalifica di 3 giornate: “Negrito”, infatti, fu il termine utilizzato da Luis Suarez nei confronti di Patrice Evra nel 2011. In quel caso la FA non accettò la difesa di Suarez e sospese l’uruguaiano per otto partite. Foto: Twitter Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Edinsonpotrebbe essere indagato dalla FA per aver utilizzato un termine che la Federcalcio inglese ha già ritenuto razzista in casi passati. Dopo la vittoria contro il Southampton per 3-2, in cui è stato grande protagonista con una doppietta, il giocatore ha condiviso una storia suin cui ha scritto la parola “Negrito” riferita a un tifoso. Ilè stato cancellato, mapotrebbe subire unadi 3 giornate: “Negrito”, infatti, fu il termine utilizzato da Luis Suarez nei confronti di Patrice Evra nel 2011. In quel caso la FA non accettò la difesa di Suarez e sospese l’uruguaiano per otto partite. Foto: Twitter Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

