Alluvione Bitti, per evitare questi disastri ambientali bisogna scontrarsi col ‘consenso’ (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono stato a Bitti nel 2016. Mi hanno raccontato cosa era successo nel 2013 e le discussioni su cosa si poteva fare. Il 28 novembre 2020, a 7 anni dall’uragano Cleopatra ed a 4 da quel confronto, ancora morti per via di un ciclone. Il XXI secolo, e tutto fa pensare anche il XXII, sarà caratterizzato da questi eventi. Ora tutti urlano e sono impegnati nei soccorsi, poi però ci si dimentica della transizione ambientale che dobbiamo per forza realizzare. Europa, Italia e Sardegna sono bravi a parole, ma nei fatti sono bocciati. Sul suo blog l’ex assessore ai Lavori pubblici della Regione Sardegna, Paolo Maninchedda, racconta di quanto successe in un consiglio comunale a Bitti qualche anno fa e di come intervenire sull’urbanistica significa scontrarsi col “consenso”. Che manca, se metti delle regole. Magari sei anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono stato anel 2016. Mi hanno raccontato cosa era successo nel 2013 e le discussioni su cosa si poteva fare. Il 28 novembre 2020, a 7 anni dall’uragano Cleopatra ed a 4 da quel confronto, ancora morti per via di un ciclone. Il XXI secolo, e tutto fa pensare anche il XXII, sarà caratterizzato daeventi. Ora tutti urlano e sono impegnati nei soccorsi, poi però ci si dimentica della transizione ambientale che dobbiamo per forza realizzare. Europa, Italia e Sardegna sono bravi a parole, ma nei fatti sono bocciati. Sul suo blog l’ex assessore ai Lavori pubblici della Regione Sardegna, Paolo Maninchedda, racconta di quanto successe in un consiglio comunale aqualche anno fa e di come intervenire sull’urbanistica significacol “consenso”. Che manca, se metti delle regole. Magari sei anche ...

