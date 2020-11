Tempo pieno a scuola, ma quanto mi costi (Di domenica 29 novembre 2020) Poco meno di tre miliardi all'anno e un incremento del 50% dei posti di lavoro a cui andrebbe aggiunto un altro miliardo di investimenti per le infrastrutture. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 29 novembre 2020) Poco meno di tre miliardi all'anno e un incremento del 50% dei posti di lavoro a cui andrebbe aggiunto un altro miliardo di investimenti per le infrastrutture. L'articolo .

fanpage : l tribunale di Palermo ha stabilito che Glovo deve assumere un suo rider come lavoratore dipendente, a tempo pieno… - MatteoRichetti : Il primo anno di @Azione_it. Un anno intenso, complicato ma allo stesso tempo pieno di sfide e battaglie entusiasma… - AcidoMuriatico_ : @calumflawIess Ho 26 anni, lavoro a tempo pieno, e vorrei iscrivermi a settembre dopo 7 anni che non apro un libro… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Scuola, ecco quanto costerebbe garantire il tempo pieno per tutti - SkyTG24 : Scuola, ecco quanto costerebbe garantire il tempo pieno per tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Tempo pieno Tempo pieno per tutti: costi e risorse necessari ad attuare il progetto di Conte Tuttoscuola Settore pubblico, su i dipendenti. A Trieste i salari più alti del Fvg

TRIESTE Il lavoro pubblico in regione ha visto aumentare di 2.375 unità i dipendenti in cinque anni: un +2,7%, che nel 2019 ha portato a registrare un totale di 89.000 dipendenti pubblici. Dipendenti ...

Cirio: «Il tempo perso dagli…"

Parla di numeri, ma anche della mancanza di «freni»: «Noi non abbiamo la medicina territoriale, rischiamo gli ospedali pieni». E c’è una terza evidenza… Leggi ...

TRIESTE Il lavoro pubblico in regione ha visto aumentare di 2.375 unità i dipendenti in cinque anni: un +2,7%, che nel 2019 ha portato a registrare un totale di 89.000 dipendenti pubblici. Dipendenti ...Parla di numeri, ma anche della mancanza di «freni»: «Noi non abbiamo la medicina territoriale, rischiamo gli ospedali pieni». E c’è una terza evidenza… Leggi ...