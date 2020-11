La classifica sulla qualità della vita 2020, in vetta Pordenone (Di domenica 29 novembre 2020) La classifica sulla qualità della vita di ItaliaOggi in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e Cattolica Assicurazioni e giunta alla 22ma edizione. In questa classifica si piazza sul podio Ascoli Piceno seguita da Nuoro, Treviso e Oristano. In queste zone la qualità della vita valutata in termini di sicurezza. Mentre i grandi centri abitati si collocano nelle posizioni ultime come Torino (99ma) Napoli (100) Roma (101) Milano (106), mentre a chiudere la classifica è Rimini. Inerente il settore degli affari troviamo in cima Bolzano e Bologna. Mentre al terzo posto si colloca la città di Trento. Segue Trento la città di Cuneo, Fermo e Rimini. qualità della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Ladi ItaliaOggi in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e Cattolica Assicurazioni e giunta alla 22ma edizione. In questasi piazza sul podio Ascoli Piceno seguita da Nuoro, Treviso e Oristano. In queste zone lavalutata in termini di sicurezza. Mentre i grandi centri abitati si collocano nelle posizioni ultime come Torino (99ma) Napoli (100) Roma (101) Milano (106), mentre a chiudere laè Rimini. Inerente il settore degli affari troviamo in cima Bolzano e Bologna. Mentre al terzo posto si colloca la città di Trento. Segue Trento la città di Cuneo, Fermo e Rimini....

