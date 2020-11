Il 59% dei francesi non intende vaccinarsi: i preoccupanti dati dei sondaggi (Di domenica 29 novembre 2020) Il vecchio detto "Tutto il mondo è paese" questa volta calza a pennello: se in Italia risulta che almeno il 30% della popolazione non vorrà vaccinarsi, in Francia va peggio. Secondo un sondaggio della ... Leggi su globalist (Di domenica 29 novembre 2020) Il vecchio detto "Tutto il mondo è paese" questa volta calza a pennello: se in Italia risulta che almeno il 30% della popolazione non vorrà, in Francia va peggio. Secondo uno della ...

aspettaaspetta : RT @riktroiani: La maggioranza dei francesi non intende farsi vaccinare contro il #Covid19, quando un #vaccino sarà disponibile: così il so… - kuzzi79 : RT @riktroiani: La maggioranza dei francesi non intende farsi vaccinare contro il #Covid19, quando un #vaccino sarà disponibile: così il so… - Newsinunclick : RT @riktroiani: La maggioranza dei francesi non intende farsi vaccinare contro il #Covid19, quando un #vaccino sarà disponibile: così il so… - SilviaTeresa14 : RT @riktroiani: La maggioranza dei francesi non intende farsi vaccinare contro il #Covid19, quando un #vaccino sarà disponibile: così il so… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: La maggioranza dei francesi non intende farsi vaccinare contro il #Covid19, quando un #vaccino sarà disponibile: così il so… -

Ultime Notizie dalla rete : 59% dei Divieto diesel-benzina, il 59% degli automobilisti UK dice no FormulaPassion.it Sicilia, influenza: un milione e mezzo di vaccini. Ma i medici contestano i dati

Secondo la Regione la campagna vaccinale ha raggiunto l’80 per centro dell’obiettivo. Ma per la Fimmg mancano almeno 200mila dosi ...

Il 59% dei francesi non intende vaccinarsi: i preoccupanti dati dei sondaggi

Secondo un sondaggio della società Ifop per il Journal du Dimanche, la maggioranza dei francesi non intende farsi vaccinare contro il Covid-19, quando un farmaco sarà disponibil ...

Secondo la Regione la campagna vaccinale ha raggiunto l’80 per centro dell’obiettivo. Ma per la Fimmg mancano almeno 200mila dosi ...Secondo un sondaggio della società Ifop per il Journal du Dimanche, la maggioranza dei francesi non intende farsi vaccinare contro il Covid-19, quando un farmaco sarà disponibil ...