Grosjean vivo per miracolo: la monoposto si spezza in due e prende fuoco (VIDEO) (Di domenica 29 novembre 2020) Un incidente terribile, quello che ha visto protagonista Romain Grosjean nelle fasi iniziali del gran premio del Bahrain. La monoposto del francese va a sbattere poco dopo la partenza contro il guardrail. L’impatto è terribile e subito divampano le fiamme. Il pilota riesce a uscire dalle fiamme e viene immediatamente soccorso: ha riportato soltanto qualche ustione a mani e caviglie ma di lieve entità. Sono impressionanti le prime immagini della regia della #Formula1 che mostrano l’incidente poco dopo il via del #BahrainGp. Roman #Grosjean è rimasto vivo per miracolo a guardare cosa accaduto alla sua monoposto spezzata in due avvolta dal fuoco. fonte: Twitter/ @DaniBailo pic.twitter.com/qqpa2xiXiH — RTL 102.5 (@rtl1025) November 29, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Un incidente terribile, quello che ha visto protagonista Romainnelle fasi iniziali del gran premio del Bahrain. Ladel francese va a sbattere poco dopo la partenza contro il guardrail. L’impatto è terribile e subito divampano le fiamme. Il pilota riesce a uscire dalle fiamme e viene immediatamente soccorso: ha riportato soltanto qualche ustione a mani e caviglie ma di lieve entità. Sono impressionanti le prime immagini della regia della #Formula1 che mostrano l’incidente poco dopo il via del #BahrainGp. Roman #è rimastopera guardare cosa accaduto alla suata in due avvolta dal. fonte: Twitter/ @DaniBailo pic.twitter.com/qqpa2xiXiH — RTL 102.5 (@rtl1025) November 29, ...

rtl1025 : ?? Sono impressionanti le prime immagini della regia della #Formula1 che mostrano l'incidente poco dopo il via del… - napolista : Grosjean vivo per miracolo: la monoposto si spezza in due e prende fuoco (VIDEO) Poco dopo la partenza, la Haas del… - 1F_AnnaRe : RT @NotLad98589835: Il terribile incidente che ha coinvolto Roman Grosjean al #BahrainGP. Macchina spezzata a metà e incendio. Il pilota de… - Italiaracing : Terribile incidente a #Grosjean subito dopo il via del #BahrainGP - gonzalolim : RT @autosprint: Grosjean vivo per miracolo: ecco le immagini del pauroso incidente in Bahrain ???? -