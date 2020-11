Buis, un 2021 per difendere il titolo SSP300, preparando il salto in Supersport (Di domenica 29 novembre 2020) Jeffrey Buis è il pilota ad aver vinto il campionato Supersport 300 edizione 2020, categoria entry level nel paddock SBK. Olandese lui - diciottenne biondo con gli occhi azzurri - nera è la squadra, ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 29 novembre 2020) Jeffreyè il pilota ad aver vinto il campionato300 edizione 2020, categoria entry level nel paddock SBK. Olandese lui - diciottenne biondo con gli occhi azzurri - nera è la squadra, ...

L'olandese Jeffrey ha vinto con il team Kawasaki MTM il campionato 2020 e l'anno prossimo sarà ancora al via per bissare il successo. Nel frattempo, effettuerà alcuni test sulla Ninja ZX-6R, in previs ...

Buis resta con MTM Kawasaki nel WorldSSP300; parte il progetto WorldSSP

Nel 2021 il giovane iridato farà ancora parte dello stesso team ma l’attenzione è già rivolta al futuro con uno sguardo alla classe ...

