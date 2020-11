Bari – Auto travolge ciclista a Torre Mare e lo uccide: arrestata 69enne (Di domenica 29 novembre 2020) Stando ad una prima ricostruzione della dinamica dello schianto, l’Auto guidata dalla 69enne avrebbe travolto la vittima che era a bordo di una bicicletta elettrica, un 31enne poi deceduto a causa dell’impatto, e sarebbe poi fuggita. La donna è stata individuata e identificata dagli agenti della Polizia stradale. Dopo aver bevuto alcolici oltre i limiti Leggi su periodicodaily (Di domenica 29 novembre 2020) Stando ad una prima ricostruzione della dinamica dello schianto, l’guidata dallaavrebbe travolto la vittima che era a bordo di una bicicletta elettrica, un 31enne poi deceduto a causa dell’impatto, e sarebbe poi fuggita. La donna è stata individuata e identificata dagli agenti della Polizia stradale. Dopo aver bevuto alcolici oltre i limiti

E' stata identificata e si trova attualmente agli arresti domiciliari, con le accuse di omissione di soccorso e omicidio stradale, la donna, una 69enne barese, che ieri sera avrebbe investito e ucciso ...

Travolge ed uccide un ciclista: in manette il pirata della strada

Tragico incidente sulle strade italiane che vede la morte di un ciclista travolto ed ucciso da un pirata della strada: la Polizia trova il colpevole ...

