Anche Bruno Conti ha reso omaggio a Maradona ai Quartieri Spagnoli

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 novembre 2020), direttore del settore giovanile della Roma, e avversario dinegli anni Ottanta, ha voluto rendereall’argentino., appena arrivato a Napoli con la squadra, si è recato in via Emanuele De Deo aidove c’è il murale che in questi giorni è diventato un riferimento per chi vuole tributare un ultimo saluto al Pibe de Oro. L'articolo ilNapolista.