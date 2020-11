Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2020 ore 09:30 (Di sabato 28 novembre 2020) Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2020 ORE 9.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SULLA A1 Roma-NAPOLI, NEBBIA A BANCHI TRA FROSINONE E CEPRANO, VISIBILITA’ 100 METRI. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE RICORDIAMO CHE RIMANE CHIUSA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO PER FUGA DI GAS TRA VIA MONTGOLFIER E VIA MARCHETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RIAPERTURA PREVISTA PER IL 21 DICEMBRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma DA DOMANI SARA’ CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO DELLA METRO B. SARA’ ATTIVA LA LINEA BUS MB 20 DALLE 5.30 ALLE 24 COME BUS SOSTITUTIVO. INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 28 novembre 2020)DEL 28 NOVEMBREORE 9.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SULLA A1-NAPOLI, NEBBIA A BANCHI TRA FROSINONE E CEPRANO, VISIBILITA’ 100 METRI. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE RICORDIAMO CHE RIMANE CHIUSA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO PER FUGA DI GAS TRA VIA MONTGOLFIER E VIA MARCHETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RIAPERTURA PREVISTA PER IL 21 DICEMBRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO ADA DOMANI SARA’ CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO DELLA METRO B. SARA’ ATTIVA LA LINEA BUS MB 20 DALLE 5.30 ALLE 24 COME BUS SOSTITUTIVO. INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI ...

CarloCalenda : Oggi nel X Municipio, l'accesso al mare di Roma. Una 'città' estesa come Bologna e popolata come Messina, con due g… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2020 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - orlandi492 : RT @CarloCalenda: Oggi nel X Municipio, l'accesso al mare di Roma. Una 'città' estesa come Bologna e popolata come Messina, con due grandi… - Giacometta3 : RT @CarloCalenda: Oggi nel X Municipio, l'accesso al mare di Roma. Una 'città' estesa come Bologna e popolata come Messina, con due grandi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2020 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Inaugurati i nuovi piazzali del porto commerciale intitolati alla regina “Maria Sofia di Borbone”. Di Majo (AdSP): “Un momento storico per rilanciare il Porto di Gaeta su scala internazionale” Fortune Italia