Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 28 novembre su Canale 5 (Di sabato 28 novembre 2020) Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 28 novembre 2020 in onda su Canale 5: Massimiliano Morra, Daria Bignardi, il ricordo a Maradona di Francesco Totti. Verissimo continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di Canale 5. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. L’appuntamento è per oggi, sabato 28 novembre 2020, alle 16:00 su Canale 5. Come sempre alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 28 novembre ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 28 novembre 2020), glidi282020 in onda su5: Massimiliano Morra, Daria Bignardi, il ricordo a Maradona di Francesco Totti.continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di5. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. L’appuntamento è per oggi,282020, alle 16:00 su5. Come sempre alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin., glidi28...

LoredanaBerte : Gli uomini non cambiano e l’ho provato sulla mia pelle #verissimo - mari99593973 : @aurs___ Da come ho capito Massimiliano fece un incidente non per caso non so se mi spiego Credo che lui sia spave… - RVenieri : @SafinumNerf @catenaaurea66 @ramarrik Verissimo All'epoca gli spagnoli erano militarmente degli hombre vertical, c… - fraversion : ma come, due mesi fa Morra innescò l’#ARESGATE facendo capire che Tarallo era Lucifero e ora dice che gli deve tutt… - UsKtar : @dydsix @BILI86563174 verissimo, sono gli unici due che possono saltare l'uomo, anche radja 5 anni fa -