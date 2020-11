"Space Beyond" con Luca Parmitano, un cast tutto siciliano per il film sulla missione spaziale (Di sabato 28 novembre 2020) Una delle missioni aerospaziali più importanti degli ultimi anni diventa film per documentare un viaggio nello spazio che segue un viaggio interiore ispirato all’archetipo universale di Ulisse, e in... Leggi su feedpress.me (Di sabato 28 novembre 2020) Una delle missioni aerospaziali più importanti degli ultimi anni diventaper documentare un viaggio nello spazio che segue un viaggio interiore ispirato all’archetipo universale di Ulisse, e in...

wireditalia : Domani sera, su Sky Arte e Now Tv, il film sarà trasmesso in prima serata per rimanere poi disponibile per un semes… - PFundrisi : RT @VisitSicilyOP: #Space Beyond ?? documentario sulla missione Beyond di Luca #Parmitano @astro_luca 28 Novembre su @SkyArte alle 21:15 e… - FreesideL5 : Belleza de episodio... AFROFUTURISMO PURO!!!!!! ?????? IMDb: Star Trek: Deep Space Nine: Far Beyond the Stars - mamuam : RT @wireditalia: Domani sera, su Sky Arte e Now Tv, il film sarà trasmesso in prima serata per rimanere poi disponibile per un semestre. ht… - Buzzkanio : RT @ASI_spazio: Non perdete l’appuntamento con Space Beyond il #documentario sulla missione di @astro_luca domani 21:15 su @SkyArte e @NOWT… -