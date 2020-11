Serie C, girone C: tre positivi al Covid nel Catania, c’è il comunicato del club (Di sabato 28 novembre 2020) Tre calciatori del Catania positivi al Covid.La compagine etnea affronterà domani l'Avellino in trasferta e dovrà fare a meno dei tre tesserati che sono stati già posti in isolamento. Di seguito il comunicato del club.Il Calcio Catania rende noto che, a seguito dei test molecolari effettuati ieri, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Miguel Angel Martinez, di un componente dello staff sanitario e di un magazziniere. I tre, asintomatici, sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare, secondo le direttive ministeriali e federali. Nel pieno rispetto della normativa vigente e del protocollo, tutti i componenti del gruppo squadra si sottoporranno domani, in Campania, a un nuovo ciclo di tamponi. Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) Tre calciatori delal.La compagine etnea affronterà domani l'Avellino in trasferta e dovrà fare a meno dei tre tesserati che sono stati già posti in isolamento. Di seguito ildel.Il Calciorende noto che, a seguito dei test molecolari effettuati ieri, è emersa latà al-19 del calciatore Miguel Angel Martinez, di un componente dello staff sanitario e di un magazziniere. I tre, asintomatici, sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare, secondo le direttive ministeriali e federali. Nel pieno rispetto della normativa vigente e del protocollo, tutti i componenti del gruppo squadra si sottoporranno domani, in Campania, a un nuovo ciclo di tamponi.

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone Serie C, girone B. Il Presidente della Fermana Simoni carica la squadra in vista del derby contro il Metalica Tuttocampo Prove di ripartenza nel girone F con i recuperi Aprilia-Vastese e Recanatese-Rieti

RECANATI - Sono due i recuperi del girone F di Serie D previsti domenica 29 alle 14.30: oltre a Recanatese-Rieti, valevole per la sesta giornata, si gioca anche Aprilia-Vastese, recupero della quinta.

La nuova formula della B1

Per vantarmi potrei scrivere che "avevo previsto tutto" ma mentirei spudoratamente. In realtà ciò che è emerso ieri dal Consiglio ...

Per vantarmi potrei scrivere che "avevo previsto tutto" ma mentirei spudoratamente. In realtà ciò che è emerso ieri dal Consiglio ...