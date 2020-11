Sassuolo-Inter 0-3, i nerazzurri calano il tris al Mapei Stadium (Di sabato 28 novembre 2020) Reggio Emilia, 28 novembre 2020 " Ci si attendeva un segnale dall'Inter dopo la batosta con il Real Madrid, ed è arrivato. La squadra di Conte ha ripreso la marcia in campionato passando con una certa ... Leggi su quotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Reggio Emilia, 28 novembre 2020 " Ci si attendeva un segnale dall'dopo la batosta con il Real Madrid, ed è arrivato. La squadra di Conte ha ripreso la marcia in campionato passando con una certa ...

Inter : ?? | COMUNICATO Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento in vista di Sassuolo-Inter, forza ragazzi! ????? Powered by @Lenovo e… - VarskySports : Sassuolo, Inter y Diego - SpazioInter : Sassuolo - Inter: le pagelle. Sanchez il migliore, Darmian perfetto! - - Sbonseremo : RT @willy_signori: Peccato che oggi contro il Sassuolo al posto dell’Inter non ci fosse la Juve: Ziliani avrebbe avuto un’altra opportunità… -