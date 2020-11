(Di sabato 28 novembre 2020)di De Maio sull'arenile di: 'I lavori proseguono nonostante la zona rossa' 15 novembre 2020di, spunta la diga soffolta per allungare la spiaggia 19 novembre 2020, ...

ottopagine : Blitz di De Luca per controllare i lavori del ripascimento #Salerno - occhio_notizie : Ripascimento del litorale a Salerno: blitz di De Luca - salernotoday : Ripascimento del litorale a Salerno, blitz di De Luca: 'A giugno sarà completato' -

Ultime Notizie dalla rete : Ripascimento del

SalernoToday

StampaBlitz del Governatore della Campania Vincenzo De Luca sul lungomare della sua Salerno per verificare l’andamento dei lavori di ripascimento della spiaggia della zona orientale cittadina. Avvicin ...StampaBlitz questa mattina del governatore della Campania Vincenzo De Luca nella zona in cui sono in corso i lavori di ripascimento del litorale cittadino a Salerno tra Mercatello e Pastena. L’ex sind ...