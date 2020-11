Reggio Calabria, 17 chili cocaina e 5 milioni di euro: due arresti (Di sabato 28 novembre 2020) commenta ansa Due arresti, 17 chili di cocaina nascosti all'interno di un'auto e 5 milioni di euro in contanti interrati in giardino. Questo il risultato di un controllo alla circolazione stradale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 28 novembre 2020) commenta ansa Due, 17dinascosti all'interno di un'auto e 5diin contanti interrati in giardino. Questo il risultato di un controllo alla circolazione stradale ...

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria Reggio Calabria, l'informativa che svela gli affari dei clan per 500 miliardi la Repubblica Quasi 17 chili di cocaina e oltre 5 milioni di euro in contanti, due arresti a Locri

REGGIO CALABRIA – Tra il 26 e il 27 novembre, a Locri, i Carabinieri hanno arrestato un 24enne e un 32enne. I due sono stati fermati nel corso di un controllo alla circolazione stradale, ad Ardore Mar ...

