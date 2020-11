Record di tweet per 'Prisencolinensinainciusol' di Celentano (Di sabato 28 novembre 2020) Non era previsto nemmeno da Adriano Celentano stesso un successo internazionale in rete così improvviso e di questa portata per una canzone di 48 anni fa, Prisencolinensinainciusol . Un post ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di sabato 28 novembre 2020) Non era previsto nemmeno da Adrianostesso un successo internazionale in rete così improvviso e di questa portata per una canzone di 48 anni fa,. Un post ...

venetolink : @GiuseppeConteIT Un altro tweet di successo! ?????? Tutti i record negativi dai decessi all'economia Come lei nessuno ?? - cippiriddu : Esattamente domani a quest'ora questo tweet sarà invecchiato malissimo con la Juventus che batterà il record della… - plvvtox : Ho appena guardato l’episodio S01E11 di Record of Youth! #tvtime - pelias01 : RT @lauranaka: Bagno di sangue #Bitcoin Violenti sell off a record da marzo. Pesano rumor #Trump @brian_armstrong lancia appello contro res… - Franztrane : @massimonava50 Ad ogni tweet pesta una merda... Un record. -

Ultime Notizie dalla rete : Record tweet Chadwick Boseman, è record per l'ultimo tweet. Obama: "Un eroe per i nostri ragazzi" la Repubblica Record (vintage) di tweet per 'Prisencolinensinainciusol' di Celentano

Un post partito dalla Scozia innesta un fiume di visualizzazioni per la performance del cantante insieme a Raffaella Carrà in un 'Milleluci' del 1974 ...

La Cina consolida la ripresa, balzo dei profitti dell'industria: +28%

Dazi anti-dumping sull'import di vino australiano. Riprende anche il mercato dell'auto e ne beneficia soprattutto la Toyota, con una produzione record ...

Un post partito dalla Scozia innesta un fiume di visualizzazioni per la performance del cantante insieme a Raffaella Carrà in un 'Milleluci' del 1974 ...Dazi anti-dumping sull'import di vino australiano. Riprende anche il mercato dell'auto e ne beneficia soprattutto la Toyota, con una produzione record ...