Passaporto sanitario coronavirus | l’idea | la finalità e come funzionerà

La direzione pare tracciata e va verso l'introduzione di un cosiddetto "Passaporto sanitario coronavirus," ovvero uno strumento che di fatto permetterà di garantire l'assenza di rischi negli spostamenti dei cittadini tra le varie Regioni italiane. Infatti, ciò che si vuole reprimere, durante la fase 2 della gestione dell'emergenza, è proprio il rischio di nuovi contagi, ora che la curva è finalmente scesa. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di contestare la multa coronavirus per lockdown, quando è possibile e come, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Di fatto non è ancora pronto, ma è in corso di studio e progettazione, uno strumento che permetta di identificare e dare l'ok ai movimenti delle persone in fase 2. Una sorta di "lasciapassare" di tipo informatico, ...

Arriverà a gennaio il pass digitale dell'International Air Transport Association che consentirà di tornare a viaggiare in tutto il mondo con un certificato di negatività al coronavirus condiviso. Ecco ...

Anche l'Islanda apre la caccia ai nomadi digitali: sei mesi di visto, ma serve un reddito super

L'isola nordica prova a uscire dalla crisi Covid-19 aprendo a lavoratori in remoto con compensi elevati che potranno rimanere fra geyser, vulcani e aurore ...

