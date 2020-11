Nuovo Dpcm, a Natale ristoranti chiusi e coprifuoco confermato (Di sabato 28 novembre 2020) Il Nuovo Dpcm, che sarà firmato entro il 3 dicembre, è stato discusso durante la riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza. Dopo che molte fonti comunicavano un possibile allentamento delle misure anti contagio per le festività natalizie, sembra ora che una linea più rigorosa del governo avrà la meglio. Pochi cambiamenti, quindi, per Natale e Capodanno. Confermata la chiusura di ristoranti e bar a Natale e Santo Stefano nelle zone gialle e arancioni, e il coprifuoco su suolo nazionale. Nessuna decisione è ancora ufficiale: Conte sentirà il parere del Cts e delle regioni. Ma nel governo sembra prevalere la linea di chi vuole restrizioni significative per il periodo di feste, temendo un’impennata di contagi conseguente alle ... Leggi su urbanpost (Di sabato 28 novembre 2020) Il, che sarà firmato entro il 3 dicembre, è stato discusso durante la riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza. Dopo che molte fonti comunicavano un possibile allentamento delle misure anti contagio per le festività natalizie, sembra ora che una linea più rigorosa del governo avrà la meglio. Pochi cambiamenti, quindi, pere Capodanno. Confermata la chiusura die bar ae Santo Stefano nelle zone gialle e arancioni, e ilsu suolo nazionale. Nessuna decisione è ancora ufficiale: Conte sentirà il parere del Cts e delle regioni. Ma nel governo sembra prevalere la linea di chi vuole restrizioni significative per il periodo di feste, temendo un’impennata di contagi conseguente alle ...

