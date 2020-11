Morto a soli 4 anni per il caldo: bambino ritrovato in un’auto (Di sabato 28 novembre 2020) Un bambino di soli 4 anni è stato ritrovato Morto in un’auto: quando gli agenti lo hanno soccorso, hanno rilevato una temperatura interna di oltre 32° Una tragedia ha sconvolto la città di Townsville, in Australia, nel primo pomeriggio di ieri. Un bambino di appena 4 anni è stato ritrovato Morto all’interno di una vettura, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 28 novembre 2020) Undiè statoin: quando gli agenti lo hanno soccorso, hanno rilevato una temperatura interna di oltre 32° Una tragedia ha sconvolto la città di Townsville, in Australia, nel primo pomeriggio di ieri. Undi appena 4è statoall’interno di una vettura, L'articolo proviene da YesLife.it.

Savesha01236986 : RT @_amantedelcine_: Un anno dalla morte di Godfrey Gao, attore che interpretò Magnus Bane in Shadowhunters-Città di Ossa, morto a soli 35… - Shadowfam_4ever : RT @_amantedelcine_: Un anno dalla morte di Godfrey Gao, attore che interpretò Magnus Bane in Shadowhunters-Città di Ossa, morto a soli 35… - biancavschiller : @MariannaFabian2 @marcosalvati Sui processi ci furono molti dubbi per testimonianze poco attendibili, ma va anche d… - KanshaLucky : RT @_amantedelcine_: Un anno dalla morte di Godfrey Gao, attore che interpretò Magnus Bane in Shadowhunters-Città di Ossa, morto a soli 35… - BanewoodMeg : RT @_amantedelcine_: Un anno dalla morte di Godfrey Gao, attore che interpretò Magnus Bane in Shadowhunters-Città di Ossa, morto a soli 35… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto soli Andrea Pierantozzi morto: Castel di Lama lo piange il Resto del Carlino Al via la campagna di test rapidi

Il Comune attiva la prima postazione di test rapidi a Mariano. Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Alberti nel giorno in cui le vittime della seconda ondata della pandemia superano quelle della prima ...

Catania, decessi e contagi record: paura nella casa di riposo

Almeno tre morti e oltre trenta anziani positivi. È gravissima la situazione della casa di riposo “ La Genziana” ...

Il Comune attiva la prima postazione di test rapidi a Mariano. Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Alberti nel giorno in cui le vittime della seconda ondata della pandemia superano quelle della prima ...Almeno tre morti e oltre trenta anziani positivi. È gravissima la situazione della casa di riposo “ La Genziana” ...