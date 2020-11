Hellas Verona, Juric: «L’Europa non è una realtà. Abbiamo venduto tutti i giocatori» (Di domenica 29 novembre 2020) Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro l’Atalanta Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro l’Atalanta. PRESTAZIONE – «È stata una partita dura, ma Abbiamo retto il momento di difficoltà nel secondo tempo. Abbiamo disputato una buona gara, anche se con un po’ di fortuna. Ma considerando l’emergenza allucinante… tutti i ragazzi sono splendidi, hanno dato piena disponibilità». GASPERINI – «Per me è tutto a livello umano e professionale. Mi ha insegnato il valore della vita, è tanto il mio apprezzamento nei suoi confronti. Ma quando vuoi vincere, queste cose non interessano». LOVATO – «Matteo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Ivan, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro l’Atalanta Ivan, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro l’Atalanta. PRESTAZIONE – «È stata una partita dura, maretto il momento di difficoltà nel secondo tempo.disputato una buona gara, anche se con un po’ di fortuna. Ma considerando l’emergenza allucinante…i ragazzi sono splendidi, hanno dato piena disponibilità». GASPERINI – «Per me è tutto a livello umano e professionale. Mi ha insegnato il valore della vita, è tanto il mio apprezzamento nei suoi confronti. Ma quando vuoi vincere, queste cose non interessano». LOVATO – «Matteo ...

