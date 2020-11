F1: Bahrein; 3/e libere a Verstappen, poi Hamilton e Bottas (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA, 28 NOV - E' stato l'olandese della Red Bull Max Verstappen il più veloce nelle terze prove libere in vista del gran premio di F1 che si correrà domani in Bahrein. Dietro di lui le de Mercedes ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA, 28 NOV - E' stato l'olandese della Red Bull Maxil più veloce nelle terze provein vista del gran premio di F1 che si correrà domani in. Dietro di lui le de Mercedes ...

Mterryf1 : Negli ultimi anni la Ferrari è sempre andata fortissima in Bahrein, l'anno scorso dominò il weekend(fino ai noti pr… - ansacalciosport : F1: Bahrein, Hamilton si conferma nelle 2/e libere. Attardate le Ferrari: 12/o tempo per Vettel, 14/o per Leclerc |… - ansacalciosport : F1: Bahrein; incidente ad Albon, interrotte le 2/e libere. Poi nuovo stop per un cane a spasso in pista, sessione r… - ansacalciosport : F1: Bahrein; Hamilton domina prime libere, Leclerc 11mo. Secondo miglior tempo per Bottas, poi Perez. Vettel 12mo |… - infoitsport : F1 in Bahrein: Hamilton imprendibile nelle prove libere, Ferrari indietro -