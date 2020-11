De Zerbi - Conte | Marino | “Roberto bravo a trasmettere le sue 1000 idee”

(Di sabato 28 novembre 2020) L’allenatore della Spal Pasqualepresenta la sfida tra Sassuolo - Inter con il suo allievo sulla panchina dei neroverdi, secondi in classifica.

il_Dans : @sburrotre Sottovaluti Conte >=< De Zerbi però - mauriziomeland2 : @martib10_ Ho sempre ritenuto il calcio di De Zerbi ottimo e continuerò a ritenerlo tale anche se perderà 5 a 0, co… - AndreaInterNews : @BILI86563174 @cippiriddu Oggi almeno uno dei due vorrà mettere l'altro in difficoltà attraverso le proprie idee. D… - AndreaInterNews : @BILI86563174 @cippiriddu Potremmo fare il solito discorso populista del 'Conte guadagna 11 milioni all'anno e deve… - 1haribo1 : @UbriacoACM mah, per i problemi tattici attuali dell'inter invece rischia di essere un confronto tragico. Ce la cav… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Conte

Giornale di Sicilia

Alle 15 l'Inter scenderà in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Stadio storicamente difficile sebbene la Beneamata abbia ottenuto la vittoria più rotonda della sua storia in trasferta: un sonor ...Le formazioni ufficiali di Sassuolo - Inter del 28 novembre 2020: incontro valido per la nona giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 15 ...