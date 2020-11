Campania | didattica a distanza fino al 7 dicembre per gli alunni dalla seconda elementare ORDINANZA

(Di domenica 29 novembre 2020) Non riaprono le scuole in. Il Presidente della RegioneVincenzo De Luca ha firmato in serata l’n. 93 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 L'articolo .

occhio_notizie : Scuola: l'ordinza della Regione Campania - bassairpinia : Coronavirus. Campania, fino al 7 dicembre didattica a distanza dalla seconda classe della scuola primaria. -… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID-19 - Regione Campania, fino al 7 dicembre didattica a distanza dalla seconda classe della scuola primaria https:/… - salernonotizie : Campania: fino al 7 dicembre didattica a distanza dalla seconda classe della scuola primaria - EmMicucci : #Coronavirus #Scuola #Campania proroga didattica a distanza dalla seconda primaria. Decisione presa in base situa… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania didattica

28/11/2020 – Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato in serata l’Ordinanza n. 93 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da C ...Firmata in serata l’Ordinanza n. 93 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da ...