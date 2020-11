Boscaglia | “Sconfitta con la Turris? Dico la mia Conosco il valore della squadra | out Peretti e Marong”

Leggi su mediagol

(Di sabato 28 novembre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigiliagara contro il Monopoli, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, in programma domani, domenica 29 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Abbiamo intrapreso un discorso che dura ormai da tempo, non abbiamo mai lavorato con laal completo e stiamo ritrovando un po' tutti nelle ultime settimane. Abbiamo unacon determinati uomini e caratteristiche, i progressi sono stati eccellenti e non dobbiamo farci influenzare da un gol subito al 94'. Tra l'altro eravamo messi bene. Non è così che io lavoro, io lavoro sulla prestazione, anche se è normale che i risultati ti diano fiducia. Noi siamo ...