Black Friday 2020, sorride solo il web (Di sabato 28 novembre 2020) Il Black Friday 2020 premia i negozi online e l’e-commerce. La speranza è che la tendenza possa cambiare a dicembre. Black Friday, sorride solo il commercio online. I timori della vigilia sono stati confermati dai dati: il giorno dedicato allo shopping non ha premiato i negozi fisici ma ha spinto i consumatori a spendere online, scegliendo l’e-commerce. I dati sul Back Friday 2020 premiano i negozi online Il dato non sorprende. Alla luce delle norme anti-Covid i negozi in zona rossa e arancione hanno dovuto fare i conti con le chiusure obbligate, che invece evidentemente non interessano il mondo dell’online. Ma anche nelle Regioni gialle la maggioranza delle persone ha preferito fare acquisti da casa, tramite pc. Più rapido e ... Leggi su newsmondo (Di sabato 28 novembre 2020) Ilpremia i negozi online e l’e-commerce. La speranza è che la tendenza possa cambiare a dicembre.il commercio online. I timori della vigilia sono stati confermati dai dati: il giorno dedicato allo shopping non ha premiato i negozi fisici ma ha spinto i consumatori a spendere online, scegliendo l’e-commerce. I dati sul Backpremiano i negozi online Il dato non sorprende. Alla luce delle norme anti-Covid i negozi in zona rossa e arancione hanno dovuto fare i conti con le chiusure obbligate, che invece evidentemente non interessano il mondo dell’online. Ma anche nelle Regioni gialle la maggioranza delle persone ha preferito fare acquisti da casa, tramite pc. Più rapido e ...

acmilan : Inizia il Red&Black Friday: fino a domenica approfitta degli sconti sul nostro store online! E da oggi, i biglietti… - amnestyitalia : Non si fanno sconti sui diritti umani. La corsa al #BlackFriday non può compromettere la salute dei lavoratori e la… - iltirreno : Grande folla all'inaugurazione del megastore Maximo sulla Laurentina nel giorno del Black Friday. L'assessore alla… - Vincenz90668603 : RT @AzzurraBarbuto: Sto con i negozianti che oggi a Milano, in occasione del Black Friday, hanno aperto i negozi sfidando i divieti e risch… - carlauspa : Acquista da ZAFUL ora Risparmia di più quando utilizzi un buono sconto ZZ05 Buono sconto codice sconto Black Frid… -

Ultime Notizie dalla rete : Black Friday Black Friday eBay: è il giorno delle grandi offerte con sconti fino al 70% SmartWorld Coronavirus in Veneto, Zaia: «Troppi assembramenti con il Black friday»

Il governatore: «Il rischio è quello di vanificare tutto». I numeri della pandemia: 3.498 nuovi casi, 83 morti e 48.804 tamponi nelle ultime 24 ore ...

Zaia, la diretta: «Black friday centri città pieni, brutto segnale. Forse a qualcuno non piace la zona gialla»

Luca Zaia in diretta oggi, sabato 28 novembre 2020, dalla sede della Protezione Civile di Marghera per le ultime notizie sull'emergenza Coronavirus in Veneto e le misure adottate per contrastare la ...

Il governatore: «Il rischio è quello di vanificare tutto». I numeri della pandemia: 3.498 nuovi casi, 83 morti e 48.804 tamponi nelle ultime 24 ore ...Luca Zaia in diretta oggi, sabato 28 novembre 2020, dalla sede della Protezione Civile di Marghera per le ultime notizie sull'emergenza Coronavirus in Veneto e le misure adottate per contrastare la ...