Biathlon, Wierer ricomincia con una vittoria: sua l'Individuale di Kontiolahti (Di sabato 28 novembre 2020) Kontiolahti, 28 novembre 2020 " Cinque anni fa Kontiolahti le tolse la gioia della prima medaglia Individuale mondiale, ma nel 2020 le ha ridato tutto con gli interessi: ci eravamo lasciati a marzo ... Leggi su quotidiano (Di sabato 28 novembre 2020), 28 novembre 2020 " Cinque anni fale tolse la gioia della prima medagliamondiale, ma nel 2020 le ha ridato tutto con gli interessi: ci eravamo lasciati a marzo ...

Eurosport_IT : CHE PARTENZA DI DOROTHEA WIERER! ?????? Inizia con una bellissima vittoria la nuova stagione di Coppa del Mondo per l… - Eurosport_IT : DOROTHEA WIERER INIZIA CON UNA VITTORIA! ???????? Zero errori al poligono, 8 decimi di vantaggio sulla seconda e prima… - Coninews : ?? BUONA LA PRIMA PER DORO ?? Dorothea #Wierer apre la nuova stagione di Coppa del Mondo trionfando nell'individuale… - Chiccog17 : Elettrizzante vittoria al cardiopalma di Dorothea #Wierer che bagna con il successo nell’individuale l’esordio stag… - sportli26181512 : Biathlon, Coppa del mondo: Wierer vince la prima gara: Al primo appuntamento di Coppa del mondo Dorothea Wierer si… -