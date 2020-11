Basket, Davide Moretti: “Bellissima la prima volta in maglia azzurra”; Baldasso: “Un sogno che coltivo da sempre” (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di parole a voce, prima delle parole del campo, per gli azzurri che oggi sfideranno la Macedonia del Nord nella bolla di Tallinn per le qualificazioni agli Europei 2022 (con l’Italia che, da Paese tra gli ospitanti, è già qualificata). Sono cinque gli esordienti: tra loro c’è anche Davide Moretti, attualmente all’Olimpia Milano, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Sull’azzurro: “Indossare l’azzurro della Nazionale per la prima volta è una sensazione bellissima­. Sono molto felice di essere qui dopo tutta la trafila con le Nazionali giovanili“. Sull’utilizzo: “Cercherò di ritagliarmi il mio spazio come ho sempre fatto. Siamo già qualificati, ma ogni partita conta e dunque siamo venuti qui per vincere tutte e due le gare cercando di ricreare lo stesso spirito che si è visto nella ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di parole a voce,delle parole del campo, per gli azzurri che oggi sfideranno la Macedonia del Nord nella bolla di Tallinn per le qualificazioni agli Europei 2022 (con l’Italia che, da Paese tra gli ospitanti, è già qualificata). Sono cinque gli esordienti: tra loro c’è anche, attualmente all’Olimpia Milano, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Sull’azzurro: “Indossare l’azzurro della Nazionale per laè una sensazione bellissima­. Sono molto felice di essere qui dopo tutta la trafila con le Nazionali giovanili“. Sull’utilizzo: “Cercherò di ritagliarmi il mio spazio come ho sempre fatto. Siamo già qualificati, ma ogni partita conta e dunque siamo venuti qui per vincere tutte e due le gare cercando di ricreare lo stesso spirito che si è visto nella ...

