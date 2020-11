Alluvione in Sardegna, morte e distruzione a Nuoro. Nardella: "Firenze pronta ad aiutarvi" (Di sabato 28 novembre 2020) Firenze, 28novembre 2020 - "Seguiamo con attenzione e preoccupazione le terribili immagini dell'Alluvione nel Nuorese . Esprimiamo tutta la nostra vicinanza ai familiari delle vittime e a chi sta ... Leggi su lanazione (Di sabato 28 novembre 2020), 28novembre 2020 - "Seguiamo con attenzione e preoccupazione le terribili immagini dell'nel Nuorese . Esprimiamo tutta la nostra vicinanza ai familiari delle vittime e a chi sta ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo: alluvione a #Bitti in #Sardegna, tre morti e un disperso #ANSA - Agenzia_Ansa : #Maltempo: alluvione a #Bitti in #Sardegna, due morti e due dispersi #ANSA - PaolaTavernaM5S : Seguo con apprensione le notizie che arrivano dalla #Sardegna dove acqua e frane hanno causato già diversi morti e… - DottorQuaranta : RT @gandalfclaw: Sono in uno dei paesi colpiti dall'alluvione in Sardegna, forse quello con più danni. Siamo senz'acqua, è saltata la linea… - dopiot : RT @serebellardinel: Mentre #DiMaio annuncia ai cittadini della Sardegna che nessuno sarà lasciato solo,nonostante non sia il @Mov5Stelle a… -