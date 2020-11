Violenza sulle donne, dopo il 25 novembre è andata ancora peggio (Di venerdì 27 novembre 2020) Finché non estirperemo questi preconcetti saremo meno liberi tutti quanti e non solo noi donne, perché solo le strade che percorrono liberamente le ragazze sono strade libere per chiunque. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) Finché non estirperemo questi preconcetti saremo meno liberi tutti quanti e non solo noi, perché solo le strade che percorrono liberamente le ragazze sono strade libere per chiunque. su Notizie.it.

virginiaraggi : La metropolitana di Roma si tinge di rosa contro la violenza sulle donne. Per due mesi alcuni treni saranno allesti… - Giorgiolaporta : Meno male che la giornata contro la violenza sulle #donne sia terminata. Adesso i Presidenti di Commissione possono… - Fedez : In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, io e ?Chiara? abbiamo deciso di supportare Valentina ne… - lavocedelne : Due anni di maltrattamenti, arrestato 38enne in Trentino - laurabandini : RT @_VeronicaG: Vorrei solo farvi notare che ieri tutti paladini contro la violenza sulle donne e intanto la ragazza della spesa sui tacchi… -