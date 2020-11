Meteo, per l’Italia sarà un weekend nero: pioggia, nubifragi e neve ad alta quota (Di venerdì 27 novembre 2020) Previsioni Meteo in Italia, il weekend ‘rovinato’. Purtroppo neanche il tempo darà tregua, infatti da quanto si apprende sul sito IlMeteo. it il weekend degli italiani verrà letteralmente ‘rovinato’ a causa di un vortice di bassa pressione. Nello specifico, dunque, sarà meglio prepararsi a raffiche di vento gelido e non solo. In alcune zone la situazione peggiorerà ulteriormente. Non solo piogge tipiche dell’inverno alle porte, ma anche la possibilità di nubifragi e venti di tempesta. Tutto a cominciare da sabato 28 novembre, quando a partire dalle prime ore del mattino già dal mattino, alcune regioni italiane verranno attraversate da nuvole cariche di forti piogge, che riverseranno temporali sui versanti orientali e meridionali della Sardegna.



. Rimangono in zona allerta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Previsioniin Italia, il‘rovinato’. Purtroppo neanche il tempo darà tregua, infatti da quanto si apprende sul sito Il. it ildegli italiani verrà letteralmente ‘rovinato’ a causa di un vortice di bassa pressione. Nello specifico, dunque,meglio prepararsi a raffiche di vento gelido e non solo. In alcune zone la situazione peggiorerà ulteriormente. Non solo piogge tipiche dell’inverno alle porte, ma anche la possibilità die venti di tempesta. Tutto a cominciare da sabato 28 novembre, quando a partire dalle prime ore del mattino già dal mattino, alcune regioni italiane verranno attraversate da nuvole cariche di forti piogge, che riverseranno temporali sui versanti orientali e meridionali della Sardegna.. Rimangono in zona allerta ...

ItalianAirForce : La Sacra Effige della #MadonnadiLoreto oggi ha fatto tappa a Cervinia per un momento di preghiera con la comunità e… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE domani, #24novembre, su parte della Sicilia. ????#allertaGIALLA in Calabria e sui restanti settor… - infoitinterno : Il Meteo sull’Italia per il weekend 27-29 novembre: in arrivo piogge e freddo - CentroMeteoITA : #METEO #IMMACOLATA - In arrivo una prima decade del mese di Dicembre con sorprese! #previsionimeteo #27novembre - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Sabato 28/11/2020 ?? #AllertaGialla in Basilicata Bollettino diramato il 27/11/2020 15:26 R… -