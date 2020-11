Loredana Bertè, il gesto inaspettato che ha commosso il web (Di venerdì 27 novembre 2020) Loredana Bertè sarà tra i giudici di ‘The Voice Senior‘, ma ricordate l’incredibile gesto fatto dalla cantante che commosse tutti? Loredana Bertè, Fonte foto: GettyImagesCome in tantissimi sicuramente già sapranno, Loredana Bertè ha compiuto da poco settant’anni ed è stata festeggiata dal suo gremito pubblico di fan e dai suoi tantissimi colleghi. La carriera dalla sorella di Mia Martini è stata ed è ancora oggi strepitosa, infatti, questa sera, 27 novembre 2020, sarà tra i giudici della prima edizione di ‘The Vocie Senior‘, ma ovviamente non sarà sola, infatti, a giudicare i concorrenti ci saranno anche: Celementino, Jasmine Carrisi e suo padre Albano e Gigi D’Alessio. Insomma, una nuova sfida per l’iconica Bertè che durante i suoi ... Leggi su chenews (Di venerdì 27 novembre 2020)sarà tra i giudici di ‘The Voice Senior‘, ma ricordate l’incredibilefatto dalla cantante che commosse tutti?, Fonte foto: GettyImagesCome in tantissimi sicuramente già sapranno,ha compiuto da poco settant’anni ed è stata festeggiata dal suo gremito pubblico di fan e dai suoi tantissimi colleghi. La carriera dalla sorella di Mia Martini è stata ed è ancora oggi strepitosa, infatti, questa sera, 27 novembre 2020, sarà tra i giudici della prima edizione di ‘The Vocie Senior‘, ma ovviamente non sarà sola, infatti, a giudicare i concorrenti ci saranno anche: Celementino, Jasmine Carrisi e suo padre Albano e Gigi D’Alessio. Insomma, una nuova sfida per l’iconicache durante i suoi ...

