L'omaggio del tifoso juventino a Maradona: «Sei stato un grande uomo, generoso verso i più deboli»

Tra i tanti omaggi e ricordi che da giorni si aggiungono all'esterno dello stadio per omaggiare Diego Armando Maradona, ce n'è anche uno di Eduardo Campolongo tifoso della Juventus. Che questa settimana ha affisso una lettera in cui ha raccontato la storia che lo lega a Diego. Eduardo, commerciante, al centro storico aveva un'edicola ora trasformata in negozio di souvenir, ha anche ricordato l'impegno di Maradona per i bambini di un orfanotrofio. Impegno su cui Maradona voleva il riserbo più assoluto. Questo il testo della lettera che ha affisso, con lo stemma della Juventus, ai cancelli della Curva B. Mi chiamo Eduardo, 59 anni, napoletano, orgoglioso di esserlo, strenuamente difensore della mia città. Dalla mia adolescenza ad oggi ho sempre tifato Juventus. Se se oggi sono qui, è perché ritengo giusto omaggiare il ...

