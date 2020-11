Ligue 1 | i risultati della dodicesima giornata | pari tra Strasburgo e Rennes

calciodangolo_ : ???? I risultati della 11^ giornata di #Ligue1, la classifica aggiornata e i cinque migliori capocannonieri del campi… - GlobalShowGSRa1 : #Ligue1: 11a Giornata - zazoomblog : Ligue 1 i risultati dell’undicesima giornata: colpo Bordeaux a Rennes. Il PSG perde in casa del Monaco - #Ligue… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue risultati

Goal.com

Un weekend decisamente interessante per il calcio estero visto che ci sono tanti scontri al vertice che rendono i vari campionati più equilibrati rispetto al recent ...Ammalato, confinato in casa e senza soldi. Colpa del Covid-19. Ma non si tratta di uno dei tanti cittadini in difficoltà, ma - metaforicamente - del calcio francese, che non va più in giro liberamente ...