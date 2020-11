Iran, ucciso lo scienziato del nucleare: Teheran accusa Israele e annuncia vendetta (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo scienziato nucleare dell’Organizzazione per la ricerca e l’innovazione Iraniana Mohsen Fakhrizadeh è stato ucciso venerdì 27 novembre in un attentato compiuto nella regione di Damavand, a est di Teheran. La notizia è iniziata a circolare in rete questa mattina ed è stata in un primo momento smentita dall’Organizzazione Iraniana per l’energia atomica. Ma il ministero della Difesa ha poi confermato: Fakhrizadeh, che partecipava al programma nucleare segreto del regime ed era sopravvissuto, alcuni anni fa, a un attentato dell’agenzia di intelligence israeliana, è morto in un nuovo attacco terroristico. La nota del dicastero, che definisce lo scienziato “padre” del programma atomico, parla di “martirio” di Fahrizadeh, ucciso da ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020) Lodell’Organizzazione per la ricerca e l’innovazioneiana Mohsen Fakhrizadeh è statovenerdì 27 novembre in un attentato compiuto nella regione di Damavand, a est di. La notizia è iniziata a circolare in rete questa mattina ed è stata in un primo momento smentita dall’Organizzazioneiana per l’energia atomica. Ma il ministero della Difesa ha poi confermato: Fakhrizadeh, che partecipava al programmasegreto del regime ed era sopravvissuto, alcuni anni fa, a un attentato dell’agenzia di intelligence israeliana, è morto in un nuovo attacco terroristico. La nota del dicastero, che definisce lo“padre” del programma atomico, parla di “martirio” di Fahrizadeh,da ...

fattoquotidiano : Iran, ucciso uno dei capi del programma nucleare. Fu accusato dal premier israeliano Netanyahu di gestire lo svilup… - LaStampa : Iran, ucciso in un agguato il più importante scienziato nucleare - ilpost : È stato ucciso Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani - agostefi55 : Il padre della bomba atomica iraniana è stato ucciso in un attentato - DanadioG : Iran, ucciso in un agguato il più importante scienziato nucleare -