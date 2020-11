Iran | l' ombra di Israele nell' uccisione dello scienziato a capo del progetto nucleare

gemin_steven98 : RT @Majakovsk73: #iran attentato vicino Teheran, ucciso direttore generale programma nucleare. Israele nega coinvolgimento, ma ombra del M… - Majakovsk73 : #iran attentato vicino Teheran, ucciso direttore generale programma nucleare. Israele nega coinvolgimento, ma ombr… - GianniVernetti : RT @formichenews: Il capo degli ingegneri nucleari iraniani, considerato alla guida del programma atomico militare, è stato ucciso a Tehera… - Marcellino66it : RT @formichenews: Il capo degli ingegneri nucleari iraniani, considerato alla guida del programma atomico militare, è stato ucciso a Tehera… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Il capo degli ingegneri nucleari iraniani, considerato alla guida del programma atomico militare, è stato ucciso a Tehera… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran ombra

L'HuffPost

È stato ucciso in un agguato, uno dei massimi ricercatori iraniani sul nucleare, Mohsen Fakhrizadeh: lo ha confermato nel pomeriggio il ministero della Difesa di Teheran. Lo scienziato viaggiava in au ...Esiste un Paese dalla posizione geografica unica e dove l’islam ha un’importanza centrale nella vita pubblica e nell’elaborazione della politica estera da parte dei decisori politici. In questo (...) ...