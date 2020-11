Fabrizio Corona si sposa: chi è la futura moglie Lia (Di venerdì 27 novembre 2020) Al Comune di Milano sono apparse le pubblicazioni di matrimonio: per l'ex re dei paparazzi si tratta delle seconde nozze dopo quelle con Nina Moric L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 27 novembre 2020) Al Comune di Milano sono apparse le pubblicazioni di matrimonio: per l'ex re dei paparazzi si tratta delle seconde nozze dopo quelle con Nina Moric L'articolo proviene da Gossip e Tv.

LUCA_LUCAAAA : RT @DrApocalypse: 'La Ventura fa fatica ad arrivare a fine mese, cioè, voglio dire: la Ventura', dice oggi Fabrizio Corona con la sua solit… - LUCA_LUCAAAA : RT @DrApocalypse: Fabrizio Corona vs. Fedez e Chiara Ferragni: 'due ebeti, lui la chiaverà una volta ogni due mesi' - blogtivvu : Fabrizio Corona verso il matrimonio bis? Dagospia smentisce Nina Moric e “presenta” la sposa - CalcioWeb : @FabrizioCorona_ continua a far discutere. Le confessioni sono clamorose - Gpzap2 : ...se lo dici tu... Fabrizio Corona: “Mai avuto esperienze gay, in Parlamento c’è una lobby gay pazzesca”… -