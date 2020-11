Emma Marrone: “Un donna è una donna anche senza figli” (Di venerdì 27 novembre 2020) Gli uomini? “Li terrorizzo”, racconta Emma Marrone in una lunga intervista a “Il Messaggero”, dove rivendica il suo diritto (e quello di tutte le donne) di diventare madre quando e se lo vorrà: “Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo” spiega la cantante che non esclude la possibilità di congelare gli ovuli… “Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”, dice Emma che va orgogliosa del suo impegno contro la discriminazione delle donne ed è testimonial di una campagna che invita a “fare un passo avanti” per sradicare pregiudizi ed etichette che ancora determinano il percorso di una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 27 novembre 2020) Gli uomini? “Li terrorizzo”, raccontain una lunga intervista a “Il Messaggero”, dove rivendica il suo diritto (e quello di tutte le donne) di diventare madre quando e se lo vorrà: “Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo” spiega la cantante che non esclude la possibilità di congelare gli ovuli… “Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che unavoglia dedicarsi a se stessa. E poil’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”, diceche va orgogliosa del suo impegno contro la discriminazione delle donne ed è testimonial di una campagna che invita a “fare un passo avanti” per sradicare pregiudizi ed etichette che ancora determinano il percorso di una ...

