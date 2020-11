De Zerbi, un futuro da scrivere: resta a Sassuolo o accetta il Lione? (Di venerdì 27 novembre 2020) Non ci si può più nascondere: il Sassuolo è una delle realtà più belle della Serie A. Non solo numeri e bel gioco raccontano di un club in grande crescita, ma lo dice anche l’allenatore del momento, Roberto De Zerbi. La crescita della squadra neroverde è avvenuta con costanza e tanto impegno. Proprio in una sua apparizione al programma televisivo Tiki Taka, il tecnico degli emiliani ha spiegato i passaggi ed i sacrifici compiuti dalla dirigenza per arrivare dove sono oggi. Una realtà calcistica che va in contrasto con un vecchio adagio che recita “Più hai possibilità d’investire e più vinci“. I neroverdi, questo deve essere chiaro, non hanno ancora vinto nulla ma i calciatori sfornati, scoperti, rilanciati e plasmati al “Mapei Stadium” potrebbero regalare diverse soddisfazioni ai tifosi. Calciomercato permettendo. Le pietre preziose del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Non ci si può più nascondere: ilè una delle realtà più belle della Serie A. Non solo numeri e bel gioco raccontano di un club in grande crescita, ma lo dice anche l’allenatore del momento, Roberto De. La crescita della squadra neroverde è avvenuta con costanza e tanto impegno. Proprio in una sua apparizione al programma televisivo Tiki Taka, il tecnico degli emiliani ha spiegato i passaggi ed i sacrifici compiuti dalla dirigenza per arrivare dove sono oggi. Una realtà calcistica che va in contrasto con un vecchio adagio che recita “Più hai possibilità d’investire e più vinci“. I neroverdi, questo deve essere chiaro, non hanno ancora vinto nulla ma i calciatori sfornati, scoperti, rilanciati e plasmati al “Mapei Stadium” potrebbero regalare diverse soddisfazioni ai tifosi. Calciomercato permettendo. Le pietre preziose del ...

Non ci si può più nascondere: il Sassuolo è una delle realtà più belle della Serie A. Non solo numeri e bel gioco raccontano di un club in grande crescita, ma lo dice anche l’allenatore del momento, R ...

