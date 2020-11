Tamponi Lazio: Lotito interrogato 3 ore ad Avellino (Di giovedì 26 novembre 2020) L'itinerario da Formello ad Avellino che ieri ha percorso il presidente della Lazio Claudio Lotito, è lo stesso che negli ultimi sei mesi hanno coperto gli addetti ai lavori della Futura Diagnostica ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 26 novembre 2020) L'itinerario da Formello adche ieri ha percorso il presidente dellaClaudio, è lo stesso che negli ultimi sei mesi hanno coperto gli addetti ai lavori della Futura Diagnostica ...

RegioneLazio : Oggi su 29 mila tamponi nel Lazio (+1.229) si registrano 2.102 casi positivi (-407), 58 decessi (-4) e +1.275 guari… - sportli26181512 : Lotito interrogato per 3 ore ad Avellino. Ora battaglia legale sui tamponi: Lotito interrogato per 3 ore ad Avellin… - Gazzetta_it : La Procura interroga #Lotito per 3 ore. Ora battaglia legale sui #tamponi #lazio - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #SsLazio, inchiesta tamponi: Lotito interrogato dai pm di Avellino - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #SsLazio, inchiesta tamponi: Lotito interrogato dai pm di Avellino -