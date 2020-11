Pordenone: accoltella la compagna e si costituisce (Di giovedì 26 novembre 2020) Femminicidio nella notte a Pordenone: un 33enne accoltella la compagna e si costituisce alla polizia. L’uomo si è presentato in Questura nella notte ed è stato arrestato per il reato di omicidio volontario pluriaggravato. La vittima aveva 32 anni. Si è presentato in Questura che aveva acora le mani sporche di sangue. Ieri notte un ragazzo ha accoltellato la compagna per poi costituirsi alla polizia. Da ieri è già in terzo femminicidio. Femminicidio a Pordenone, la vicenda: Il colpevole è Giuseppe Forciniti. Si tratta di un 33enne. La vicenda è avvenuta Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone. Giuseppe Forciniti ha ucciso la compagna Aurelia Laurenti con numerose coltellate al collo nella notte del 25 novembre. Dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Femminicidio nella notte a: un 33ennelae sialla polizia. L’uomo si è presentato in Questura nella notte ed è stato arrestato per il reato di omicidio volontario pluriaggravato. La vittima aveva 32 anni. Si è presentato in Questura che aveva acora le mani sporche di sangue. Ieri notte un ragazzo hato laper poi costituirsi alla polizia. Da ieri è già in terzo femminicidio. Femminicidio a, la vicenda: Il colpevole è Giuseppe Forciniti. Si tratta di un 33enne. La vicenda è avvenuta Roveredo in Piano, in provincia di. Giuseppe Forciniti ha ucciso laAurelia Laurenti con numerose coltellate al collo nella notte del 25 novembre. Dopo ...

