Marco Belinelli lascia l'NBA e torna alla Virtus Bologna (Di giovedì 26 novembre 2020) Marco Belinelli è un nuovo giocatore della Virtus Bologna, la società con cui ha esordito tra i professionisti nel 2002. Dopo 13 anni, dunque, lascia l'NBA dov'era approdato nel 2007 selezionato dai Golden State Warriors. Belinelli ha vinto il titolo nel 2014 con i San Antonio Spurs, il primo a riuscire nell'impresa. Nello stesso anno ha vinto anche la gara del tiro da tre punti all'All-Star Game. L'articolo ilNapolista.

